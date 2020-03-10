Анна Каменкова в молодости потеряла ребенка на шестом месяце беременности

По словам актрисы, ей в те годы помогла работа.

Актриса Анна Каменкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что в молодости потеряла ребенка на шестом месяце беременности. В ту пору ей было очень тяжело и просто не хотелось жить. Звезда уже 45 лет счастлива с режиссером Анатолием Спиваком. От этого брака у них в 1987 году родился единственный сын Сергей.

«У меня было несколько выкидышей. Много работала. Все из-за этого. Я один раз потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Потом месяц лежала, уткнувшись лицом в стенку. Я спасалась только работой. В какой-то момент поняла, что мне не дано иметь детей». Анна Каменкова

Неожиданно в 33 года актриса еще раз забеременела. Причем доктор не верил, что она выносит плод.

«Но подруга моего мужа положила меня на сохранение. За это я буду вечно ей благодарна. Я родила нашего сына Сережу», — заявила актриса.

По ее словам, когда родился сын, она была необычайно счастлива.