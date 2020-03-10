«Было порой тяжело»: Каменкова рассказала о браке с мужем, который старше нее на 15 лет

Актриса Анна Каменкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем супруге режиссере театра на Малой Бранной Анатолии Спиваке. Он на 15 лет старше жены. Вместе они уже на протяжении 45 лет. От этого брака в 1987 году родился их сын Сергей.
«Я полюбила мужа прежде всего за талант. Все остальное было для меня неважно. Когда я пришла в театр, была совсем еще молодой актрисой. Толя водил меня буквально за руку. Он мне помогал с ролями. Дал мне платформу и понимание разбора роли. Он выстраивал сцены, и мы сидели на кухне и разбирали их до поздней ночи. Зато на съемочной площадке я могла шесть дублей подряд пустить на одном и том же моменте слезу».
Как отметила актриса, на момент знакомства будущему супругу было 36 лет, а ей всего 21.
«Он никогда до меня не был женат. Почему? Просто он ждал меня», — заметила она.
Как призналась актриса, временами с мужем было непросто в личных отношениях.
«Было порой тяжело. Я не верю, когда говорят: «У нас все время сахар». Зато я убеждена, что Толя меня никогда не предаст. Никогда не даст в обиду. У меня нет ни капли сомнений в этом. Это очень важно. Были сложные ситуации, когда его подставляли в театре на Малой Бронной. Я ему говорила: «Не переживай. Уйдем вместе», — сказала Анна Каменкова.