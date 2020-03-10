«Было порой тяжело»: Каменкова рассказала о браке с мужем, который старше нее на 15 лет

Актриса Анна Каменкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем супруге режиссере театра на Малой Бранной Анатолии Спиваке. Он на 15 лет старше жены. Вместе они уже на протяжении 45 лет. От этого брака в 1987 году родился их сын Сергей.

«Я полюбила мужа прежде всего за талант. Все остальное было для меня неважно. Когда я пришла в театр, была совсем еще молодой актрисой. Толя водил меня буквально за руку. Он мне помогал с ролями. Дал мне платформу и понимание разбора роли. Он выстраивал сцены, и мы сидели на кухне и разбирали их до поздней ночи. Зато на съемочной площадке я могла шесть дублей подряд пустить на одном и том же моменте слезу».

Анна Каменкова

«Он никогда до меня не был женат. Почему? Просто он ждал меня», — заметила она.

Как отметила актриса, на момент знакомства будущему супругу было 36 лет, а ей всего 21.

Как призналась актриса, временами с мужем было непросто в личных отношениях.