«Просто изменились границы возрастов»: Иван Охлобыстин высказался о молодежи

По словам актера, люди стали жить дольше и двигаться больше.

Актер Иван Охлобыстин высказался о современной молодежи. Как он отметил, конечно, с людьми его поколения различия небольшие есть, но они не носят радикального характера, как многие пытаются себе сегодня представить.

«Просто изменились границы возрастов, связано это с медициной и фармакологией, с образом жизни людей — люди стали жить дольше, двигаться больше». Иван Охлобыстин

Как сказал актер, во что они верили в молодости, в то и сегодня верит молодежь на подсознательном уровне.

Также Иван Охлобыстин признался, что он всегда помнил – жизнь человека очень коротка. Ему жалко, что годы проходят. Поэтому он старается каждый день потратить на созидание или на какие-то исследования.

Как сказал актер, в его в юности был и танцы, и дикие приключения. Как он считает, это все свойственно юности. Он понимает, что это все не очень полезно, но в то же время было бы странно, если бы этого в его юности не было, сообщает «АиФ».