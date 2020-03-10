«Пьеса будет посвящена Аллочке»: Ирина Виторган тепло отозвалась о бывшей жене актера

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина с теплотой отозвалась о его бывшей супруге — актрисе Алле Балтер, которая ушла из жизни в 2000 году. Летом этого года будет уже двадцать лет, как она скончалась. Матери актера Максима Виторгана на момент смерти было 60 лет. Ее похоронили на Ваганьковском кладбище.

На вручении премии «Фигаро» в Петербургском театре имени Андрея Миронова журналисты спросили Ирину Виторган, когда выйдет биографическая книга ее супруга. Ранее стало известно о выходе биографической пьесы Эммануила Виторгана.

«Еще не вышла, но пьесу делали по его биографической рукописи. Она будет посвящена Аллочке». Ирина Виторган

Отметим, что на вручении премии «Фигаро» чета Виторганов появилась без своих маленьких детей – дочерей Этель и Клары. Как отметила Ирина Виторган, девочки еще совсем маленькие и брать их на такие творческие мероприятия родители пока не решаются. По словам Ирины, сегодня их с мужем жизнь проходит в очень жестком графике, сообщает «Московский комсомолец».