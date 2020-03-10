Кравченко сообщила о переносе съемок «Сватов-7» из Белоруссии в Молдавию

Актриса Татьяна Кравченко заявила, что летние сцены сериала «Сваты-7» будут сниматься не в Белоруссии, как планировалось ранее, а в Молдавии. Как отметила звезда, зимние сцены были отсняты в деревне Дуличи в Белоруссии. После этого прошла информация, что там же отснимут и весь остальной материал. Съемки должны были продолжиться в мае. Хозяйка дома, где жили актеры, очень ждала их обратно.

«Да, в мае мы будем снимать летние сцены, но в Молдавии. Что там будет, для меня такая же новость, как и для вас. Я не читала целиком сценарий, да и его переписывают постоянно в процессе». Татьяна Кравченко

Добавим, что сюжет новых «Сватов» его создатели держат в строжайшем секрете. Впрочем, в прессу постоянно попадает информация о главных героях. К примеру, известно, что они в одной из серий чудесным образом перенесутся в XIX век.

больше по теме Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7» Об этом сообщила ее подруга и коллега Татьяна Кравченко.

Что касается выхода картины на экраны, то это случится не раньше 2021 года. Ранее режиссер ленты Андрей Яковлев уже отмечал, что это будет последний сезон «Сватов». На каком канале покажут новые серии, пока не сообщается, пишет «Собеседник».