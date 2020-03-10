Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»

Об этом сообщила ее подруга и коллега Татьяна Кравченко.

Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившейся картины. Как рассказала ее коллега Татьяна Кравченко, сыгравшая роль Валентины Будько, ее подруга отказалась от съемок в продолжении.

«Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь». Татьяна Кравченко

Как отметила Татьяна Кравченко, актёра Федора Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор. Саму Кравченко в молодые годы представит актриса Дарья Рыбак. Как добавила Кравченко, необычный ход съемочной группы показать актеров в молодые годы, ей пришелся по душе.

Между тем актер Федор Добронравов заметил, что он об уходе из проекта Людмилы Артемьевой ничего не слышал. В то же время он подтвердил, что звезда не снималась в сериях в деревне Дуличи в Белоруссии. Именно в этой стране сняли часть серий. Все дело в том, что дом в селе Горенка под Киевом, где ранее снимались «Сваты», странным образом сгорел, сообщает «Собеседник».