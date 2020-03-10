«Я очень скучаю по тебе!»: Лука Затравкин признался в любви Орнелле Мути

Пианист Лука Затравкин в Instagram признался в любви итальянской актрисе Орнелле Мути. Ей исполнилось 65 лет. Как сказал сын художника Никаса Сафронова, Орнелла Мути — самая красивая актриса на земле и его добрая подруга.

Как заверил пианист, итальянка — большая поклонница его творчества. Он посетовал, что уж два месяца они не виделись. Для него за это время пролетела целая вечность. Лука Затравкин также добавил, что хотел лично прибыть в Милан, чтобы поздравить с юбилеем свою подругу, но из-за коронавируса самолеты в эту страну теперь не летают.

больше по теме Лука Затравкин начинает совместный проект с иллюзионистами Сафроновыми О деталях сын художника Никаса Сафронова пока не распространяется.

«Милан закрыт… Поэтому я шлю свои поздравления издалека. Орнелла, всегда оставайся такой же невероятной, искрящейся, роскошной, потрясающей! Я очень скучаю по тебе!» Лука Затравкин

Отметим, что Лука Затравкин – обладатель шестнадцати международных премий по музыке.