«На маму похож»: Дольникова впервые показала лицо сына

Теона Дольникова впервые показала поклонникам лицо своего трехлетнего сына. 35-летняя певица не афиширует свою личную жизнь, поэтому о ее отношениях с Максимом Щеголевым и рождении наследника публика узнавала не сразу.

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Внешность малыша она тоже долго скрывала от людских глаз. Но на сей раз звезда решила выйти из тени. Фото с Лукой теперь можно увидеть на обложке журнала «Мать и дитя».

«Мы никогда не показывали его лица, но решили, что невозможно больше скрывать от мира такого фантастического пацана. Моя любовь Лукас Дольников-Щеголев. Шикарный у нас малыш», — написала она в личном блоге.