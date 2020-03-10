«На маму похож»: Дольникова впервые показала лицо сына

Теона Дольникова впервые показала поклонникам лицо своего трехлетнего сына. 35-летняя певица не афиширует свою личную жизнь, поэтому о ее отношениях с Максимом Щеголевым и рождении наследника публика узнавала не сразу.
Внешность малыша она тоже долго скрывала от людских глаз. Но на сей раз звезда решила выйти из тени. Фото с Лукой теперь можно увидеть на обложке журнала «Мать и дитя».
«Мы никогда не показывали его лица, но решили, что невозможно больше скрывать от мира такого фантастического пацана. Моя любовь Лукас Дольников-Щеголев. Шикарный у нас малыш», — написала она в личном блоге.
«На маму похож», «Чудесный мальчишка!», «Какой кавалер», «Суперский кид», «Какая прекрасная мамочка», «Действительно, Лучик», — прокомментировали фото фолловеры.