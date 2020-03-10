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Оксана Пушкина призвала полностью отменить список запрещенных для женщин профессий

Как считает депутат Госдумы, решение данной проблемы должно быть комплексным.

Оксана Пушкина призвала полностью отменить список запрещенных для женщин профессий
Пушкина призвала отменить запрещенные для женщин профессии/http://globallookpress.com/

Телеведущая и заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что в России в кратчайшие сроки необходимо улучшить положение представительниц прекрасного пола. Данную проблему, как она думает, необходимо решать комплексными методами.

По словам телеведущей, пока еще невооруженным взглядом видна разница в зарплатах у мужчин и женщин, что очень портит ситуацию. Как она считает, необходима прозрачная система мониторинга. Кроме того, компании, которые в России устранили данную проблему, должны быть поощрены.

«Необходимо полностью отменить список запрещенных для женщин профессий».

Оксана Пушкина

Также Оксана Пушкина отметила, что в России в недалеком будущем может появиться новая сильная партия. Причем люди, которые будут в ней состоять, должны именно сосредоточиться на решении женских проблем, которых, безусловно, хватает, сообщает портал Ura.ru.

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