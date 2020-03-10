Оксана Пушкина призвала полностью отменить список запрещенных для женщин профессий

Как считает депутат Госдумы, решение данной проблемы должно быть комплексным.

Телеведущая и заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что в России в кратчайшие сроки необходимо улучшить положение представительниц прекрасного пола. Данную проблему, как она думает, необходимо решать комплексными методами.

По словам телеведущей, пока еще невооруженным взглядом видна разница в зарплатах у мужчин и женщин, что очень портит ситуацию. Как она считает, необходима прозрачная система мониторинга. Кроме того, компании, которые в России устранили данную проблему, должны быть поощрены.

«Необходимо полностью отменить список запрещенных для женщин профессий». Оксана Пушкина

Также Оксана Пушкина отметила, что в России в недалеком будущем может появиться новая сильная партия. Причем люди, которые будут в ней состоять, должны именно сосредоточиться на решении женских проблем, которых, безусловно, хватает, сообщает портал Ura.ru.