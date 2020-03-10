Оксана Пушкина объяснила, почему в России так много разводов

Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина заявила, что в России по-прежнему очень остро стоит проблема разводов среди молодого поколения. В этом отношении наша страна недалеко ушла от западных стран, где люди также после нескольких лет совместной жизни разводятся, потому что не могут найти взаимопонимания.

«На первом месте в списке причин для разводов, по данным социологов, находится бедность, а уже потом измены и недопонимание в семье. Исправить ситуацию можно, лишь повышая благосостояние российских семей». Оксана Пушкина

Как считает депутат, россиянам еще в школе надо рассказывать, как важно, чтобы семья была счастливой. Кроме того, необходимо доносить до людей, что жить в согласии могут не только многодетные семьи.

По словам Оксаны Пушкиной, не стоит делать противопоставление, говоря, что одни семьи живут правильно, а другие совершают большое количество ошибок. Это, как она думает, только порождает психологические комплексы у родителей, а также их детей, которые в будущем совершают много неверных поступков в семейной жизни, сообщает портал Ura.ru.