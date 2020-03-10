Алена Водонаева назвала тех, кто заработает на падении курса рубля

Модель Алена Водонаева в своем телеграм-канале заявила, что падение курса рубля в первую очередь выгодно российским нефтегазовым компаниям. Как она считает, нефтяники серьезно пополнят свои счета благодаря такому повороту событий. Власти, как она уверена, слабый курс рубля выгоден.

«Нефть падает, а доход от нее страна получает в долларах. Соответственно, чем слабее рубль, тем больше наши нефтяники заработают». Алена Водонаева

В то же время модель, которая стала известна благодаря проекту «Дом-2», где была одной из первых участниц, заметила, что большинство обычных граждан живут в нищете. Им все эти колебания с валютой и падение цен на нефть до лампочки. Запасов в долларах и евро у людей, как она уверена, попросту нет.

Звезда добавила, что пострадают те россияне, которым необходимы дорогие лекарства для лечения. Их производят только за рубежом, и цена на них вырастет в разы. В качестве примера она привела один из препаратов, цена на который за день взлетела на 20 миллионов рублей.