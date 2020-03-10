Рудковская пообещала назвать место Little Big на «Евровидении» после выхода их песни для конкурса

Продюсер Яна Рудковская заявила, что сразу скажет, какое место на конкурсе «Евровидение» займет музыкальная группа из Санкт-Петербурга Little Big. Для этого ей надо всего лишь услышать их композицию для конкурса. Напомним, что именно они будут защищать честь России на «Евровидении» в мае в Роттердаме.

«Их слушают по всему миру, это очень правильный выбор. Но насколько Европа их примет, будет зависеть от трека. Как только я услышу песню — сразу скажу, какое у них будет место». Яна Рудковская

Как считает супруга фигуриста Евгения Плющенко, на «Евровидение» часто приезжают музыканты, которые совсем не в тренде данного конкурса. Однако им удается добиться успеха. В качестве примера она назвала «Бурановских бабушек» и Верку Сердючку. Как считает звезда, главное, чтобы зритель тебя оценил и тогда успех обязательно придет.

По словам Яны Рудковской, группа Little Big сегодня словно горячий пирожок, который в самый раз подать на «Евровидении». Отметим, что именно подопечный Рудковской музыкант Дима Билан в 2008 году принес России первое место. После этого наши певцы на конкурсе побед не одерживали, сообщает портал 360tv.ru.