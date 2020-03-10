«Совсем вяло с концертами»: Бандурин из-за нехватки средств не может достроить дом

По словам артиста, ему даже сложно представить, когда он отпразднует новоселье.

Артист Николай Бандурин пожаловался на нехватку средств и малое количество выступлений в последние месяцы. Из-за этого он не может достроить свой новый дом, куда по идее уже давно должен был перебраться со своим семейством.

Напомним, что чуть больше года назад в бывшем доме артиста произошел страшный пожар. Он потерял жилье. После этого многие друзья Бандурина выделили ему средства на новое жилье, но их, как сейчас выясняется, не хватает. Ранее он говорил, что необходимо найти еще три миллиона рублей.

По словам Николая Бандурина, все его доходы связаны с выступлениями и концертами. Однако сейчас он редко выходит на сцену. Жена помочь ему в строительстве дома, к сожалению, не может. Ее пенсия очень маленькая, сообщает «СтарХит».