«Моя семейная жизнь закончилась с уходом Миронова»: Голубкина в юбилей вспомнила о былом

9 марта народной артистке Ларисе Голубкиной исполнилось 80 лет. В этот день актриса вспомнила о былом и заговорила о планах на будущее.

В разговоре с корреспондентом КП, Лариса Ивановна призналась, что спокойно относится к своему дню рождения, пышных празднеств не любит, да и повода, уверена она, особого для этого нет. Где-то с середины января актриса находилась в клинике, потом перебралась в санаторий, там и отметила свой юбилей.

В ближайшее время Голубкина планирует отдыхать и размышлять о жизни, творческие планы оставив в стороне. Она считает, что актерская профессия отнимает много душевных сил, а они ей сейчас очень даже необходимы.

По словам Ларисы Ивановны, у нее в принципе никогда не было сильных актерских амбиций, да и претензий к себе для этого слишком много. Ее родители воспитывали в строгости, поэтому всю жизнь она старалась жить скромно, не выпячивая себя и свои таланты.

Личная жизнь артистки тоже сложилась без интрижек и скандально известных любовных историй.