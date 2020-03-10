«Мы часто встречались»: Кончаловский написал прощальные слова Максу фон Сюдову

Во Франции 8 марта ушел из жизни знаменитый актер Макс фон Сюдов, сыгравший в «Игре престолов» и «Звездных войнах». Российский режиссер Андрей Кончаловский был лично знаком со знаменитостью, поэтому тяжело воспринял новость о его кончине.

В личном блоге кинодеятель написал прощальные слова в адрес актера. Кончаловский признался, что творчество фон Сюдова напрямую повлияло на него как на режиссера.

«Я уже говорил, что картины Бергмана стали для меня Библией. Но Бергман, в принципе, если взять все, что он сделал, не существует без фон Сюдова. Это было взаимное обогащение. Поэтому я был счастлив, когда один из величайших артистов XX века сыграл главную роль в моем фильме «Дуэт для солиста» по известной пьесе Кемпински», — написал он в личном блоге.

У скончавшегося актера был внушительный послужной список ролей, которыми он мог по праву гордиться. Однако Кончаловский выделил из них одну.

«Меня потрясла картина грандиозного режиссера Джулиана Шнабеля «Бабочка и скафандр». Макс играл отца главного героя. Абсолютный шедевр, который нельзя повторить», — заметил он.

Муж Юлии Высоцкой также отметил, что знал Макса фон Сюдова еще и как хорошего товарища. «Мы часто встречались. Почти каждый раз, когда я был во Франции, я заезжал к нему в гости. Примечательно, что мы почти никогда не говорили о работе», — сказал он.

Тем не менее, Макс приезжал в Москву, чтобы представлять спектакль Кончаловского «Три сестры». «Тогда в одном из интервью он сказал про свою игру в шахматы со смертью в фильме «Седьмая печать»: «Чтобы вступать в такую рискованную игру, надо как можно лучше изучить ее правила и соперника. Тогда ты сможешь хотя бы попытаться угадать каждый его ход. Увы, переиграть смерть вряд ли возможно. Но предугадать некоторые ее ходы – почему нет? Сегодня, мне кажется, я понимаю правила игры чуть-чуть лучше, чем полвека назад»», — написал Кончаловский в Instagram.