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«Не судьба!»: туман помешал Игорю Николаеву выступить в Саранске

Артисту пришлось перенести концерт из-за погодный условий.

«Не судьба!»: туман помешал Игорю Николаеву выступить в Саранске
Игорь Николаев не смог полететь к поклонникам. Фото: globallookpress.com

9 марта популярный певец и композитор Игорь Николаев должен был выступить с концертом в городе Саранске. Однако шоу пришлось перенести. За пару часов до начала 60-летний артист выложил в Instagram фото из аэропорта Шереметьево, на котором он удрученно разводит руками.

Музыкант сообщил, что его рейс задержали из-за метеоусловий города прибытия — там наблюдается сильный туман.

«Сегодня не судьба! — написал композитор. — Концерт переносится на 12 марта по причине метеоусловий Саранска! Очень жду встречи с вами, друзья!»

10 марта у Николаева, по программе, концерт в Пензе, а потом должен быть перерыв в гастролях до конца месяца.

Подписчики артиста из Саранска пишут в комментариях, что очень ждут Игоря Юрьевича. Хотя из-за погоды его выступление перескочило с выходного дня на рабочий.

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