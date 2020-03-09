«Не судьба!»: туман помешал Игорю Николаеву выступить в Саранске

9 марта популярный певец и композитор Игорь Николаев должен был выступить с концертом в городе Саранске. Однако шоу пришлось перенести. За пару часов до начала 60-летний артист выложил в Instagram фото из аэропорта Шереметьево, на котором он удрученно разводит руками.

Музыкант сообщил, что его рейс задержали из-за метеоусловий города прибытия — там наблюдается сильный туман.

«Сегодня не судьба! — написал композитор. — Концерт переносится на 12 марта по причине метеоусловий Саранска! Очень жду встречи с вами, друзья!»

10 марта у Николаева, по программе, концерт в Пензе, а потом должен быть перерыв в гастролях до конца месяца.

больше по теме 60-летний Николаев на редком архивном фото показал себя в молодости и без усов Снимок композитора привлек внимание Леонида Агутина.

Подписчики артиста из Саранска пишут в комментариях, что очень ждут Игоря Юрьевича. Хотя из-за погоды его выступление перескочило с выходного дня на рабочий.