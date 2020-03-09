У одного из погибших на вечеринке с сухим льдом были отношения «втроем»

Стали известны новые детали трагедии, которая произошла на вечеринке в честь дня рождения блогера-фармацевта Екатерины Диденко. Напомним, 29 февраля прошла информация о частном празднике, на котором муж девушки высыпал в бассейн сухой лед, а позже он и гости прыгнули туда, получив серьезное отравление. Трое человек погибли, еще несколько оказались в больнице. Кроме супруга блогера, жертвой стал еще один мужчина — предприниматель по имени Юрий. На днях его подруга Елена Переверзева рассказала в социальной сети о своем необычном романе с ним.

Сама девушка ведет блог в Instagram под названием «Ленка-извращенка». В своих постах она поведала, что познакомилась с Юрием на секс-вечеринке. Пара почувствовала притяжение друг к другу, долго целовалась, а потом вдруг мужчина признался, что женат, и сразу познакомил девушку со своей супругой, которая была совсем не против новой подруги мужа. После этого у них начались отношения «втроем».

«Мы были счастливы. Путешествовали, общались с друзьями, гуляли с ребенком, строили планы на будущее… — рассказала Елена. — Юрка хотел, чтобы мы вышли «из тени», познакомились с родителями, хотел, чтобы у нас были еще дети, хотел, чтобы мы вместе встретили старость, хотел делать нас с Катюшей счастливыми каждую секунду»…

Но этим планам не суждено было сбыться. Произошла роковая вечеринка у бассейна, и Юрия не стало. Елена простилась с возлюбленным вместе с его женой. Теперь же она просит подписчиков не осуждать их отношения, так как сразу две женщины потеряли своего любимого мужчину.

Добавим, что блогера Екатерину Диденко обвинили в «пиаре на крови», потому что сразу после трагедии она рассказала обо всем в социальной сети.