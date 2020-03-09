Не стало «Трехглазого ворона»: во Франции умер актер Макс фон Сюдов

8 марта во Франции скончался известный шведский актер Макс фон Сюдов. Мужчине было 90 лет. Новость сообщило издание Paris Match со ссылкой на жену артиста — Катрин.

Известно, что фон Сюдов был любимым актером режиссера Ингмара Бергмана, вместе они создали множество ярких образов на экране. Карьера мужчины началась в 1949 году, он запомнился по ролям в фильмах «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Девичий источник». Позже сыграл в классическом фильме ужасов «Изгоняющий дьявола» и его продолжении, примерял на себя роль профессора Преображенского в европейской экранизации «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, даже отметился в кинокомиксах 80-х годов и Бондиане.

Даже будучи в преклонном возрасте, фон Сюдов не отказывался от новых предложений. Его последние появления на экране тоже были достаточно яркими: Трехглазый ворон в «Игре престолов» и Лор Сан Текка в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». В 2018 году он сыграл русского адмирала в европейском фильме, посвященном трагедии подлодки «Курск».

Добавим, что мужчина дважды был номинирован на такие престижные премии, как «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми», правда, не получил ни одну из них.