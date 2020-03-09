«Надеюсь, вы не против»: школьник извинился перед принцем Гарри за поцелуй Меган Маркл

16-летний парень был поражен красотой жены принца и выбежал к ней на сцену.

Британский школьник решил, что должен извиниться за поцелуй Меган Маркл перед ее мужем. 16-летний темнокожий парень по имени Экер Оккойе направил принцу Гарри официальное письмо с извинениями.

Инцидент произошел 6 марта в британском городе Дагенем. Маркл посетила местное учебное заведение, и во время ее выступления на сцену вышел юноша, которому герцогиня Сассекская радостно улыбнулась. Встретив такое дружелюбие, паренек нарушил протокол королевской семьи и после рукопожатия с женой принца позволил себе поцеловать ее в щеку. Свой поступок Оккойе объяснил тем, что Меган «действительно красивая». Позже они по-дружески обнялись прямо на сцене. Ученики встретили поступок своего товарища бурей аплодисментов.

Дерзкий школьник тут же стал звездой британских СМИ. Вся страна принялась обсуждать его поведение: не было ли оно непочтительным. Парня приглашали на телешоу, делали с ним интервью. Чтобы еще больше раскрутить эту историю, Экер написал принцу Гарри рукописное письмо с извинениями.

«Надеюсь, вы не против того, что я обнимал вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она приехала в мою школу, – цитирует послание The Sun. – Мне было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет».

Парень добавил, что это был лучший день в его жизни, и пожелал супругам удачи. Также он выразил желание встретиться с принцем Гарри, так как никогда не видел его вживую.

Напомним, что принц Гарри ошеломил подданных своей венценосной бабушки, когда женился на американской актрисе, а позже вместе с ней отказался от прав на престол, чтобы не испытывать повышенного давления от общества и британской королевской семьи.