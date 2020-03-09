«Пока не могу решиться»: Мясников объяснил, почему не переезжает жить с семьей в Москву

Юморист и один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил, почему не переезжает со своей семьёй из Екатеринбурга в Москву, хотя у него экономилось бы много времени.

«У меня трое детей. Хотелось бы, конечно, переехать в Москву, но пока тяжело. Очень сложно устроен быт. У детей школы, садики. Даже подумать страшно. Пока не могу решиться. Квартира у моей семьи есть. Я взял ее в ипотеку давным-давно. Но рассчитался. Пока места хватает. Хотелось бы, конечно, побольше. Зато я как многодетный отец на трамвае бесплатно могу ездить. Порой, правда, в час-пик в трамвай пускать не хотят. Подождите говорят со своим удостоверением». Вячеслав Мясников

Как отметил юморист, у него трое сыновей – Максим, Костя и Никита. Дети и супруга главное счастье в его жизни. «Планировали, конечно, с женой девочку, но мало что от нас зависит. Мы с супругой уже 18 лет вместе. А вообще 21 год назад познакомились в институте. Я был капитаном команды КВН. Она была одним из новичков в коллективе. Жена поет хорошо. Сейчас я написал для супруги новую песню. Ждите скоро новую звезду на эстраде», — пошутил он.

Также юморист заметил, что ему очень нравится в Сочи, потому что там тепло. А вот жить за границей он бы не хотел. «Там у людей другой менталитет. Язык другой, тяжело. Грустно и скучно все. Мы были в Канаде на гастролях. Стали для наших эмигрантов глотком свежего воздуха. В глазах у них была тоска и грусть. И это во всех странах так», — заметил Вячеслав Мясников, слова которого приводит портал «7 дней».