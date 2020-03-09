«Бред невероятный»: Вячеслав Мясников высказался о своем «конфликте» с СТС

Как отметил шоумен, вся история была выдумана от начала и до конца.

Юморист Вячеслав Мясников объяснил, откуда пошла информация будто бы его попросили с канала СТС и из шоу «Уральские пельмени». Ранее некоторые СМИ писали, что поводом послужили песни шоумена.

Якобы на канале посчитали, что ему надо петь более пошлые композиции ради высоких рейтингов. Менять тексты Вячеслав Мясников не захотел и его попросили.

«Ко мне однажды подошел человек и говорит: «Сочувствую тебе, держись». Я даже сначала не понял, о чем он говорит. Я не читаю что и где про меня пишут. Потом уже прочитал, что поссорился с кем-то из-за своих не сильно пошлых песен. Бред невероятный». Вячеслав Мясников

Как отметил шоумен, никто его не заставляет петь пошлые песни. «Я вообще такой человек, который не может написать и спеть пошлую песню. Хотя это очень просто и легко. Постоянно приходят в голову пошлые рифмы. Но я и моя команда понимаем, что их петь нельзя. Делаем в итоге удобоваримые рифмы. Пошлые песни – это просто некий побочный эффект, который зрители не слышат», — заметил Вячеслав Мясников, слова которого приводит портал «7 дней».