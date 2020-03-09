«Пусть отдыхает»: Мясников исключил появление Михалковой в шоу «Ваши пельмени»

Как отметил шоумен, в их коллективе уже появился новый человек.

Шоумен Вячеслав Мясников исключил появление в их совместном с Андреем Рожковым проекте «Ваши пельмени» Юлии Михалковой. Как известно, она около года назад ушла из шоу «Уральские пельмени», где считалась одной из главных звезд.

«Она сейчас далека от гастрольной жизни. Ей выступать вообще не интересно. С собой мы ее брать не хотим. Пускай отдыхает».

Вячеслав Мясников

В то же время он подметил, что в их с Андреем Рожковым проекте появился новый участник. Это Артем Пушкин. Его должность в шоу – конферансье.

По словам юмориста, гастрольная жизнь у них наполнена разными приключениями. Он вспомнил историю, которая произошла еще во времена, когда они активно гастролировали с «Уральскими пельменями».

«В те времена еще не было сотовых телефонов. Мы ехали в двух «Газелях» из Тюмени. Забыли Дмитрия Брекоткина. Он посидел около гостиницы на скамейке и понял, что его случайно оставили. Только за 10 минут до концерта, когда приехали в другой город, поняли, что его нет. Он позже на такси приехал. А еще был случай, когда во время поездки сломался автобус. Спереди было очень жарко, а сзади холодно. Мы все до трусов разделись. Мы радовались, веселились, а потом некоторые заболели», — заявил Вячеслав Мясников, слова которого приводит портал «7 дней».