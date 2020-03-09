Мясников заявил, что карьеру Михалковой в «Уральских пельменях» сгубили длительные переезды

По словам шоумена, путешествовать по восемь часов в день на автобусах непросто даже мужчинам.

Шоумен Вячеслав Мясников сделал предположение, почему шоу «Уральские пельмени» покинула одна из самых звездных участниц Юлия Михалкова. Как известно, она сейчас занимается собственными проектами. К примеру, ведет кулинарную программу на телевидении.

«Ей стало не интересно, и она занялась другими проектами. Это ведь только Instagram можно открыть и посмотреть, как все прекрасно. В этот момент кажется, что у нас весело. На самом деле гастроли проходят в одном городе, на следующий день уже в другом. Между городами существует огромное количество километров, которые надо проехать. Каждый день по восемь часов в самолетах, автобусе. Я скажу, что это тяжело». Вячеслав Мясников

Как добавил шоумен, длительные переезды непросты даже для мужчин. А женщинам, в том числе и Юлии Михалковой, они давались еще сложнее. Девушкам нужно куда больше времени, чтобы следить за собой.

«Для любой девушки гастроли — это очень сложно. У них внешность, за которой надо следить. Я не особенно разбираюсь, но мне кажется девушкам это даётся сложнее, чем мужчинам. Поэтому Юлия и ушла из «Уральских пельменей», — заявил Вячеслав Мясников, слова которого приводит портал «7 дней».