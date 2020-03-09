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«Нам с Андреем хочется себя реализовать»: Мясников объяснил «уход» из «Уральских пельменей»

Как отметил юморист, за время совместного шоу у них не больше двух совместных номеров.

«Нам с Андреем хочется себя реализовать»: Мясников объяснил «уход» из «Уральских пельменей»
Мясников объяснил, почему они с Рожковым выступают отдельно от "Уральских пельменей"/http://globallookpress.com/

Шоумен Вячеслав Мясников объяснил, почему они с Андреем Рожковым гастролируют отдельно от «Уральских пельменей». Как известно, их программа называется «Ваши пельмени». Совместно с другими участниками шоу их можно увидеть только в Екатеринбурге.

«Никакой ревности между нами и остальными участниками коллектива нет. Нам с Андреем хочется себя реализовать. У нас очень много совместных номеров, но в рамках «Уральских пельменей» за время шоу мы сможем показать ну максимум два номера. Нам хочется больше участвовать. Донести до зрителя свои мысли и шутки».

Вячеслав Мясников

Как сказал Мясников, может остальные члены команды их за это и ревнуют, но виду не подают. «Пока мы ревности не ощутили. Впоследствии, не исключаю, ревность будет выражаться более ярко», — сказал он.

Как добавил шоумен, сегодня они активно ездят с Рожковым отдельно с гастрольными концертами. «Возможно, поэтому немножко додумали и написали, что мы ушли. Из шоу мы не уходили. Концерты на СТС продолжаются в полном составе. Вся путаница произошла из-за этого. У нас есть отдельные концерты по городам, висят отдельные афиши. Написано: «Мясников, Рожков». Ну и соответственно, когда приезжают «Уральские пельмени» написано: «Уральские пельмени». И все, кто приезжают в «Уральских пельменях», они указаны на афишах. Нас там нет. Поэтому все спокойно. Не переживайте. Но, подчеркну, на концертах, где написано «Уральские пельмени» Мясникова и Рожкова нет», — заявил шоумен в интервью порталу «7 дней».

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