«Вы для этого и рождены»: актер Александр Петров рассказал, что нужно женщинам

К потоку праздничных пожеланий и поздравлений в Сети присоединился и Александр Петров. Популярный артист в личном микроблоге в Instagram опубликовал фотографию своей подруги Стаси Милославской в цветах и с шариками и обратился к прекрасной половине своих подписчиков:

«Женщине нужны: шарики, вино, накормить, обнять, прижать, и конечно, хвост русалки. Всё. И лучше, каждый день. Я поздравляю всех с 8 марта. Окей, уже 9ое, не важно, и обращаюсь к тем, кто «не получил заветного букета», открывайте новые двери и правьте миром, вы для этого и рождены» — написал Петров.

Подписчицы поблагодарили звезду за приятные слова и пожелания и поспешили отметить, что это одно из самых оригинальных поздравлений с праздником. Они от души посмеялись над чувством юмора артиста:

«Про хвост русалки точно сказано! Я всегда о нём мечтала! Боже, прям в точку!», «Золотые слова», «Спасибо! Хвост русалки просто необходим», «Феерично!», «Спасибо за нужные слова и за ваш талант», «Хвост русалки еще никто не желал» — написали некоторые из фолловеров.

Чувства юмора Петрову, действительно, не занимать. На днях он преподнес Сергею Бурунову в день его рождения креативный подарок со своим изображением.