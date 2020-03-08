«Чую, сглазили меня»: Рудковская из-за карантина перенесла вечеринку по случаю юбилея

Кроме того, музыкальному продюсеру пришлось на время отказаться от идеи с семейным путешествием.

45-летняя Яна Рудковская поздравила поклонниц и представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. На личной страничке в Telegram возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поделилась с верными почитателями безрадостной новостью, пожаловавшись на «расплату» из-за поездки во Францию.

К слову, на публике в Париже музыкальный продюсер появлялась исключительно в японской маске, украшенной камелиями Chanel. Однако даже все предпринятые бизнесвумен методы защиты от вирусов не спасли знаменитость от двухнедельного карантина. Из-за этого Яне пришлось перенести празднование юбилея с 11 на 24 марта. Супруга фигуриста уточнила, что готовилась к вечеринке почти полгода. И за четыре дня до одного из самых долгожданных событий Рудковской пришлось объявить о переносе праздника.

Ко всему прочему, бизнесвумен также пришлось отказаться от идеи семейного путешествия. Так, избранница Евгения Плющенко была вынуждена отменить запланированный отпуск.

«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями!! Прошу ко мне карательные отряды не отправлять и дело не шить… Знаю, что руки-то у многих чесались!! Я сама «самоизолировалась». «Отлились мышке всех кошек слезки», утопаю в них! Карантинный занавес…» — добавила Яна.

К слову, в Париж близкая подруга Натальи Водяновой летала без мужа и семилетнего сына Саши Плющенко. Поздравляя возлюбленную французского бизнесмена Антуана Арно с днем рождения, музыкальный продюсер пообещала модели скорую встречу во Франции.