«Практически получался телеспектакль»: Сергей Жигунов вспомнил «Мою прекрасную няню»

В самый женский день в году в Южно-Сахалинске начался ежегодный фестиваль российских телевизионных сериалов под названием «Утро Родины». Президентом большого мероприятия выступил знаменитый «гардемарин» Сергей Жигунов, который сам обладает богатым опытом съемок в долгоиграющих проектах. Но ситком «Моя прекрасная няня» вспоминает особо. В нем он исполнил главную роль Максима Шаталина, а его партнершей стала неподражаемая Анастасия Заворотнюк. Порталу Teleprogramma.pro удалось выяснить у популярного актера о его отношении к современным проектам и к съемкам в ставшей уже легендарной «Няне», первая серия которой вышла 16 лет назад.

Жигунов отметил, что хотя он и исполнил главную роль, но никогда не смотрел шоу целиком, однако совсем недавно для встречи со зрителями полноценно познакомился сразу с несколькими эпизодами.

«Знаете, я остался доволен. В этом шоу и сценарий прекрасный, и актёрский ансамбль работает великолепно. Жанр ситкома — трудный жанр. Тем более, «Прекрасную няню» снимали пятью камерами одновременно. Практически получался телеспектакль. А сегодня снимают только одной камерой, все проще», — поделился актер с журналистами портала Teleprogramma.pro.