«Она придет и обрадуется!»: дочь Игоря Николаева устроила сюрприз для мамы

Композитор решил, что на 8 Марта надо сделать для Юлии Проскуряковой что-то особенное.

Женщинам, у которых все есть, пожалуй, трудно угодить материальным подарком. А вот внимание близких ценят почти все. 60-летний Игорь Николаев вместе со своей младшей, 4-летней дочерью Вероникой устроил для супруги милый сюрприз на 8 Марта.

Под руководством композитора девочка собрала для 37-летней Юлии Проскуряковой букет из розовых роз. Как это происходило, певица показала в личном блоге. На видео малышка старательно ставит цветы в вазу, а за кадром слышен голос Николаева: «Так каждый цветочек мы по очереди поставим для нашей мамы на 8 Марта. Она придет и обрадуется!».