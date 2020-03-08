«Очаровательные! Самые!»: Владимир Машков трогательно поздравил женщин с 8 марта

Владимир Машков одним из первых среди представителей шоу-бизнеса отметился в социальных сетях с нежными словами в адрес женщин на 8 Марта.

«Дамы! Прекрасные! Очаровательные! Самые! Все цветы для вас сегодня! Цветите и вы. Круглогодично! И пусть в вашей жизни будет не только то, о чем мечтаете, но и то, чего вы по-настоящему хотите! С праздником!» — написал он.

Отметим, что в настоящее время 56-летний народный артист счастлив в четвертом браке с 42-летней Оксаной Шелест. Они воспитывают ее сына Андрея от первого брака.

Родная дочь любимца публики Мария Машкова – известная актриса, она подарила отцу двух внучек – Стефанию и Александру.