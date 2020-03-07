«Упала духом»: канадский тренер Брайан Орсер переживает за ментальное здоровье Медведевой

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер переживает за психологическое состояние Евгении Медведевой.

В последнее время серебряную призерку Олимпийских игр подкосили неудачи в Чемпионате России: девушка не смогла завоевать медаль из-за поломавшегося конька. Сейчас Орсер активно готовит спортсменов на чемпионат мира, но Медведева не отобралась туда, из-за чего очень переживает.

«Сейчас не самый простой момент. Она на катке, тренируется, все по плану. Но мне кажется, она немного упала духом», — передает его слова портал Sports.ru.

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Орсер признал, что выступать на мировой арене Евгения не может вполне заслуженно, однако не мог он не отметить хорошую физическую готовность подопечной. Сейчас главной проблемой Медведевой является мотивация – в ближайшее время фигуристку не ждут крупные соревнования, поэтому она просто выходит на лед, чтобы не растерять имеющиеся навыки.

«Она делает все необходимые шаги, она много думает. У спортсменов такого уровня есть гордость и чувство собственного достоинства. Им тяжело выходить и не выигрывать, как раньше, но это спорт», — отчеканил он.