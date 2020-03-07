«Мы просто плакали»: жена 64-летнего Кузьмина рассказала, как пережила измену

Владимир Кузьмин известен своими романами. В сове время у него были теплые отношения даже с Аллой Пугачевой. В 2001 году он сыграл свадьбу с молодой избранницей Екатериной Трофимовой, которая младше него на 27 лет. Они жили счастливо, но потом музыкант изменил возлюбленной с 27-летней Светланой Корпухиной. Артист ушел из семьи, но интрижка на стороне ничем не закончилась. В 2019 году он вернулся к супруге.

больше по теме Владимир Кузьмин поделился снимками с венчания с бывшей супругой После возвращения от любовницы в отношениях музыканта и Екатерины Трофимовой царит полное взаимопонимание.

Накануне 8 марта пара впервые за долгое время появилась на публике. Кузьмин со своей возлюбленной стал гостем шоу «Привет, Андрей!».

«Знаете, как то раз, когда мы были в разводе, я своей подруге говорю: «Мой муж». Потом такая пометка: «Ой, мой бывший муж». А она говорит: «Слушай, вечный муж». Мы еще официально не в браке, но мне кажется, что мы по жизни вместе», — высказалась девушка.

А сам Кузьмин пояснил, что обвенчался с возлюбленной в 2013 году, но недавно в СМИ поднялась шумиха, так как все решили, что они провели церемонию венчания недавно и втайне.

«Я все венчание, всю церемонию плакала», — призналась избранница артиста.«Я очень благодарна периоду, который произошел у нас. Я еще больше оценила Владимира, как личность, как человека необычного в своем роде, как гения. Меня спрашивают, как я его простила. Слушайте, как можно было не простить гения», — поделилась Екатерина.

По ее словам, когда они решили развестись с Владимиром, то все-равно поддерживали общение и часто виделись.

«Когда подписали развод, мы просто плакали. Оба такие вышли. Единственным условием развода было, что мы будем общаться. Немножко странная история. Я сейчас думаю, что это такая рука сверху была, чтобы мы разошлись и переосмыслили все», — пояснила девушка.

Екатерина уверена, что у них просто накопилось много боли, которую они не могли высказать, а после разлуки все встало на свои места.