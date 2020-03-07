«Довел до слез»: Анатолий Руденко растрогал свою знаменитую маму на публике

Анатолий Руденко — известный актер. Он не раз украшал обложки глянца, а многие считают его секс-символом российского кинематографа. На днях актер снялся в праздничной передаче «Привет, Андрей!», где также появилась его семья. Не многим известно, что мама Анатолия — знаменитая актриса Любовь Руденко. Она рассказала, что очень любит сына и хранит дома много его детских фото и даже первые публикации о нем в прессе.

Любовь поведала, как ее наследник был призван в армию, когда его утвердили на роль в фильме «Вчера закончилась война», который в итоге стал судьбоносным. На съемках этой картины он встретил свою будущую жену Елену Дудину. Артистка заявила, что дома у нее настоящий культ сына. Сам Анатолий всегда стеснялся того, что у него знаменитая семья. Он старался своими силами строить карьеру, поэтому во время учебы в вузе никто не знал, что у молодого актера мама звезда кино.

Малахов предложил гостью поздравить маму.

«Мамуля, я в принципе всегда тебе это говорю, ты об этом всем знаешь. Я стараюсь подбирать слова, чтобы ты меня услышала. Я тебя очень сильно люблю, но мне бы очень хотелось, чтобы ты любила себя больше», — сказал Анатолий и обнял родительницу. «Довел мать до слез», — констатировала женщина, смахивая слезинки. На этом сюрпризы не закончились. В студию пришла жена Руденко с дочкой Миленой.

Елена рассказала, как встретила свою любовь.

«Мы встретились в гримерке и Анатолий был в неглиже. Я очень застеснялась, извинилась и сказала, что я Галя, вообще Лена, приятно познакомится», — вспомнила девушка.

Супруги также поведали, как сыграли свадьбу в Италии, у озера Гарда в красивом замке 16 века. А маленькая дочка актера призналась, что хочет стать певицей. Она по просьбе ведущего рассказала, какой подарок хочет получить на 8 марта.

«Я не знаю. 11 про макс», — заявила девочка, удивив родителей.

Руденко также исполнил песню на французском языке для своих женщин. Любовь снова стала плакать от счастья. Сын в итоге закружил ее в танце.