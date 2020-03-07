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Сын Михаила Боярского вспомнил, как его хотели похитить

По словам Сергея, недоброжелателя удалось вычислить.

Сын Михаила Боярского вспомнил, как его хотели похитить
Сын Боярского вспомнил, как его хотели похитить/http://globallookpress.com/

Сын актера Михаила Боярского Сергей в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил, как его хотели похитить у родителей. «К нам приезжали домой силовики со специальной аппаратурой. Пытались вычислить этого человека. Им оказался просто выпивающий мужчина, недоброжелатель. Сейчас все спокойно. Но у меня известная сестра. Слава Богу назойливых преследователей у нее нет, но они ведь могут появиться в любое время», — сказал Сергей Боярский.

Жалуются на назойливых поклонников и другие звезды. Как отметил музыкант Лев Лещенко, к нему прямо под дверь ложились фанаты и поджидали кумира. «В полицию никогда не обращался. Я сам способен все объяснить. Даю просто всем автографы», — сказал певец.

Вспомнила о неприятном инциденте и певица Анита Цой. Однажды она сорок мину общалась с фанатом. Как сказала звезда, одно неверное слово и ей мог прилететь кирпич в голову.

А вот актер Константин Крюков сказал, как фанатка однажды швырнула тяжелый предмет в голову его подруги. Она считала, что является сестрой актера. Как думает Крюков, девушка просто мечтал женить его на себе. К счастью, ему удалось со временем избавиться от назойливой фанатки.

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Елизавета БоярскаяМихаил БоярскийПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей Боярский
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