«Они у нас технари»: Валерий Меладзе рассказал об увлечениях сыновей от Джанабаевой

Музыкант Валерий Меладзе в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своих детях от певицы Альбины Джанабаевой. Напомним, что у них двое сыновей. Константину сейчас 16 лет, а Луке — пять.

«Дети скромные ребята. К шоу-бизнесу не имеют никакого отношения. Они у нас технари. Младший любит бегать. Старший техник и обожает плавание. До недавнего времени я плавал лучше него. А сейчас он впереди. Меня, впрочем, это не расстраивает. Если дети провинятся, то мы оба с Альбиной делаем строгие лица». Валерий Меладзе

Также музыкант заметил, что порой они «устраивают с женой друг другу концерты». «День она мне, день я ей. Мы любим подарки. Мне нравится, когда Альбина что-то дарит мне, сделанное своими руками. А еще она готовит прекрасную шарлотку. Я эмоциональный человек. Бывает давал волю эмоциям,но мы быстро миримся», — сказал он.

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Высказалась о супруге и Альбина Джанабаева. «Он у меня оптимист. Энергия из него все время бурлит. Бывает делаю ему колкое замечание, но Валера это отбивает», — сказала исполнительница.