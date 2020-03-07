Алексей Макаров летал в Омск на похороны матери Любови Полищук

Актер Алексей Макаров специально летал в Омск, чтобы похоронить свою бабушку, мать актрисы Любови Полищук Ольгу Пантелеевну. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Женщина скончалась в возрасте 91 года. Свою знаменитую дочь она пережила на 13 лет.

Всю жизнь женщина жила в Омске. Макаров не раз хотел перевести бабушку в Москву, но она наотрез отказывалась. Последний раз актер был за два месяца до смерти Ольги Пантелеевны. Привез ей цветы на день рождения.

Между тем соседи рассказывают, что после смерти матери Любови Полищук в Омске осталась ее квартира. Ее примерная стоимость три миллиона рублей. Не исключено, что актер вступит в борьбу за наследство. В последние годы вместе с Ольгой Пантелеевной жила ее дочь Валентина. Женщина, как рассказали соседи, проживала ранее в Германии, но очень часто была в России в Омске. Помогала старушке.

Любопытно, что несколько лет назад у Макарова умерла другая бабушка по отцовской линии. Тогда актёр также пытался делить недвижимость. Дело в том, что бабушка завещала свою квартиру подруге, которая за ней ухаживала.