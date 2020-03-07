«Один раз в порыве мне лесенкой досталось»: любовник Мироновой рассказал, какая она в гневе

Врач-онколог 32-летний Дмитрий Барановский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил свой роман с актрисой Марией Мироновой. Вместе они были всего пять месяцев.

«Маша всегда говорила, что у нее со всеми бывшими возлюбленными хорошие отношения. Я, видимо, исключение из правил. Надо это как-то исправлять. Мы только в Италии свободно себя чувствовали вдвоем. Загорали на пляже. Когда начали встречаться, то пришли к маме Маши. Она сказала, если проживете год, то можете вступать в законный брак. Но мы были вместе только пять месяцев». Дмитрий Барановский

Как отметил Барановский, возлюбленную, которая старше его на 14 лет, он никогда не бил. А вот ему от нее порой доставалось.

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«В гневе Маша бывает импульсивной. Один раз в порыве мне лесенкой досталось. Когда мы расстались, то я позвонил ее матери Екатерине Градовой и признался, что мы больше не вместе. Сказал, что обманывали женщину и жили вместе. Этого мне Маша и ее мать не простили. Мать Мироновой стала утверждать, что я преследую ее дочь. Говорит, что я врач-маньяк. Сейчас моя репутация подмочена. Собираюсь обращаться в суд», — заметил молодой человек.