«Буланова хайпанула»: Наталия Гулькина высказалась о драке девушек на концерте подруги

Певица Наталия Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала драку, которая случилась на концерте Татьяны Булановой в Рязани на арене местного цирка. Отметим, что Гулькина также пела на этом концерте только чуть раньше. В какой-то момент разодралась компания девушек. На место пришлось выдвинуться службе охраны.

«Думала, что я хайпанула со своими сапогами, которые сбросила во время выступления. Там невозможно ходить по арене. Ноги проваливаются. Оказывается, Буланова хайпанула. Подруженька моя. Танька всех обскакала». Наталия Гулькина

Добавим, что никто из зрителей в результате потасовки серьезно не пострадал. Кстати, на концерте пел также и Вадим Казаченко. Он в какой-то момент пригласил прямо на арену девушек из зала.

«Девушек на таких концертах больше, чем мужчин. Нет в этом ничего удивительного. Девушки более активно и открыто проявляют свои эмоции. Может Таня драматично исполняла песню. Вот и случилась драка. Ведь это была ее знаменитая композиция «Не плачь», — подчеркнул он.