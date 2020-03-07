«Буланова хайпанула»: Наталия Гулькина высказалась о драке девушек на концерте подруги

Певица Наталия Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировала драку, которая случилась на концерте Татьяны Булановой в Рязани на арене местного цирка. Отметим, что Гулькина также пела на этом концерте только чуть раньше. В какой-то момент разодралась компания девушек. На место пришлось выдвинуться службе охраны.
«Думала, что я хайпанула со своими сапогами, которые сбросила во время выступления. Там невозможно ходить по арене. Ноги проваливаются. Оказывается, Буланова хайпанула. Подруженька моя. Танька всех обскакала».
Добавим, что никто из зрителей в результате потасовки серьезно не пострадал. Кстати, на концерте пел также и Вадим Казаченко. Он в какой-то момент пригласил прямо на арену девушек из зала.
«Девушек на таких концертах больше, чем мужчин. Нет в этом ничего удивительного. Девушки более активно и открыто проявляют свои эмоции. Может Таня драматично исполняла песню. Вот и случилась драка. Ведь это была ее знаменитая композиция «Не плачь», — подчеркнул он.