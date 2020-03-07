«Первая мысль – не коронавирус ли это?»: Собчак переживает за здоровье заболевшего Виторгана

Несколько дней назад актер был вынужден обратиться в больницу.

Светская львица Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что переживает за здоровье своего бывшего мужа актера Максима Виторгана. Как известно, несколько дней назад после возвращения из отпуска из Омана у него поднялась температура. Первое время он не хотел обращаться за помощью к медикам. Однако его возлюбленная актриса Нино Нинидзе вызвала докторов.

«Первая мысль – не коронавирус ли это?» — заявила Ксения Собчак, которой явно небезразличен отец ее ребенка Платона.

Между тем певица и знакомая актера Анита Цой заверила, что у Максима Виторгана все будет прекрасно. Она пожелала ему здоровья и как можно скорее вернуться в строй.