«Первая мысль – не коронавирус ли это?»: Собчак переживает за здоровье заболевшего Виторгана

Светская львица Ксения Собчак в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что переживает за здоровье своего бывшего мужа актера Максима Виторгана. Как известно, несколько дней назад после возвращения из отпуска из Омана у него поднялась температура. Первое время он не хотел обращаться за помощью к медикам. Однако его возлюбленная актриса Нино Нинидзе вызвала докторов.
«Первая мысль – не коронавирус ли это?» — заявила Ксения Собчак, которой явно небезразличен отец ее ребенка Платона.
Между тем певица и знакомая актера Анита Цой заверила, что у Максима Виторгана все будет прекрасно. Она пожелала ему здоровья и как можно скорее вернуться в строй.
«Вирус может проявиться через две недели. Сначала у человека ОРВИ, а потом пневмония. Лучше все проверить. Он — молодец. Всегда все старается делать правильно. Будем надеяться, что Виторгана вирус не взял».