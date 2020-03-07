«Это не коронавирус»: Пугачева приболела и не смогла отметить праздник желтых цветов

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что приболела. Из-за этого она не смогла на полную мощь отметить праздник желтых цветов. Напомним, что 52 года назад она впервые стала раздавать цветы на улице случайным прохожим. С тех пор это стало доброй традицией в первое воскресенье весны в мире шоу-бизнеса.

«Этот праздник всегда для меня особенный. Настроение у меня отличное, но приболела. Это не коронавирус. Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде — вот лозунг мой и солнца». Алла Пугачева

Между тем поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заметил, что бывшая жена уже давно приобщила к празднику желтых цветов всю тусовку мира шоу-бизнеса.

больше по теме Пугачева отметилась на концерте Вайкуле в гофрированном брючном костюме oversize Звезду сопровождал муж Максим Галкин.

«Даже если мы все на гастролях, то отмечаем этот прекрасный праздник. Он влился в нашу артистическую тусовку. Особенно среди тех людей, кто друзья Аллы Пугачевой», — заявил Филипп Киркоров.