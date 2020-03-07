«Прямо на родильном столе она узнала, что ее мама умерла»: Малышева высказалась о невестке

Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева призналась, что без ума от своей невестки, жены старшего сына. Она, по собственному признанию, просто восхищается этой женщиной.

Как отметила Елена Малышева, на долю невестки выпало немало испытаний. Когда женщина родила второго ребенка, в ее жизни случилось несчастье.

«У нее мама тяжело болела раком и в ночь, когда родился наш второй внук — родственница умерла. Прямо на родильном столе она узнала, что ее мама умерла. Это были страшные дни в родильном доме». Елена Малышева

Напомним, что Елена Малышева всегда с теплотой отзывается о своей семье. Она не раз говорила, что ей безумно повезло с мужем. Игорь Малышев – доктор медицинских наук. Он специалист по молекулярной биологии. Также Малышева без ума от своих детей. Как известно, у телеведущей два сына. Если старший подарил звезде уже двух наследников, то младший пока не торопится жениться, сообщает «СтарХит».

Добавим, что Елена Малышева прославилась благодаря своей программе и крайне неоднозначным эфирам. Многие считают, что ей пора заканчивать свою карьеру на телевидении. В то же время у звезды много поклонников. Последний громкий скандал, связанный с ее именем, случился, когда она отправила в государственную больницу одну из женщин. Та жаловалась, что ее мать не может себе позволить сходить на прием в клинику Малышевой. Прием кардиолога в частной лечебнице стоит немалых денег.