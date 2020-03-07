Станислав Садальский опубликовал редкие снимки из детства Андрея Миронова

Актер Станислав Садальский в Instagram опубликовал редкие снимки знаменитого советского актера Андрея Миронова. Отметим, что 7 марта 2020 года ему исполнилось бы 79 лет.

Садальский сказал, что мать Миронова писала его отцу из роддома — у них родился сын, чему она была не очень рада. Семья мечтала о девочке. В ответ муж просил ее не расстраиваться.

«Снимок номер два почти исторический. Интересно, что тогда еще ходили трамваи по Страстному бульвару и Дмитровке. Андрей жил совсем рядом, на углу Рахмановского переулка и Петровки. Ходил в 170-ю школу на улице Москвина, катался на знаменитом катке во дворе дома № 26 по той же Петровке. Каток, кстати, существует до сих пор…» Станислав Садальский

Отметим, что звезда картин «Бриллиантовая рука» и «Человек с бульвара Капуцинов» ушел из жизни 16 августа 1987 года. Он находился с театром на гастролях в Риге. Ему стало неожиданно плохо прямо на сцене. Медики в течение нескольких дней боролись за его жизнь. К сожалению, все их усилия оказались тщетны.