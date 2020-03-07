Стала известна зарплата Дмитрия Тарасова в казанском «Рубине»

Адвокат футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов заявил, что его подопечный сейчас получает в команде из столицы Татарстана полмиллиона рублей в месяц. Напомним, что контракт он заключил до конца нынешнего сезона. При этом несколько недель назад спортсмен получил травму, так что пока не может помочь своей новой команде.

Как отметил юрист, не так давно супруга игрока модель Анастасия Костенко подарила ему еще одного ребенка. Теперь Тарасов уже многодетный отец. У него, как известно, есть дочь от первого брака. По словам адвоката, футболист не должен платить более шестой части своих доходов. То есть первой супруге он согласен выплачивать алиментов порядка 80 тысяч рублей в месяц. Сейчас он платит порядка четырехсот тысяч рублей.

«Мы будем настаивать на уменьшение ныне существующих алиментов в пять раз. Суд рассмотрит наше ходатайство на следующем заседании — 23 марта». Умалат Сайгитов

Добавим, что во времена своих выступлений за московский «Локомотив» зарплата игрока доходила до 2,4 миллиона евро в год. Сейчас 32-летний игрок вынужден серьезно поумерить свои аппетиты, сообщает «СтарХит».