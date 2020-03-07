Александр Цекало не позволил молодой жене спокойно «поработать из дома»

Молодая жена продюсера и музыканта Александра Цекало в сторис Instagram показала, чем завершилась ее попытка спокойно поработать из дома. На опубликованных кадрах Цекало нежно обнимает и целует супругу. Судя по всему, у пары все еще в разгаре конфетно-букетный период.

«Хотела поработать из дома», — подписала один из снимков супруга Александра Цекало.

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Напомним, что примерно полтора года назад Цекало и Эрвин застали вездесущие журналисты в одном из питейных заведений столицы. Тогда-то и стало известно об их романе. Позже Цекало пояснил, что уже давно не живет с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. При этом он помогает их совместным детям.

В прошлом году Цекало и Дарина Эрвин, которая младше его на 30 лет, сыграли свадьбу в Америке. После этого они отправились в свадебное путешествие в Италию. Там Цекало весело проводил время с супругой, показывая ей достопримечательности.