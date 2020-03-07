Разин объяснил, почему за всю историю «Ласкового мая» в группе курил только Юра Шатунов

Как отметил продюсер, музыкант, с которым у него сейчас конфликт, курит с шести лет.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram разместил снимок своего кумира, актера Тома Харди, который на фотографии изображен в гриме. Как сказал Разин, вот так выглядят люди, которые употребляют наркотики, курят и пьют алкоголь. Как признался продюсер, он сам никогда не курил и не разрешал никому в группе «Ласковый май» этого делать. Правда, есть одно исключение – это Юра Шатунов.

«Только с Юрой у нас была договорённость в далёком 1988 году, что он может курить. Остальным всем было категорически запрещено и курить, и употреблять наркотики, чтобы не выглядеть к своим 45 годам так, как выглядит этот человек. Так что берите пример с «Ласкового мая», будьте здоровыми и красивыми». Андрей Разин

Между тем один из поклонников спросил, почему Разин не запретил курить Юре Шатунову. «Потому что он сказал, что не поедет в Москву. Он вообще курит с шести лет. Поэтому голос садится», — сказал продюсер.

Отметим, что Разин подал несколько заявлений в суд на Шатунова. У звезд идет война за интеллектуальную собственность группы «Ласковый май». В ответ Шатунов обвиняет Разина в том, что тот поет его песни под фонограмму.