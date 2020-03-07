Олег Тиньков за сутки потерял 400 миллионов долларов

Известный российский бизнесмен и миллиардер Олег Тиньков буквально за сутки стал беднее на 400 миллионов долларов. Таковы данные торгов на Лондонской бирже. Стоимость депозитарных расписок его компании резко снизилась на 22,9 процента. Сейчас они составляют 17 долларов. Причем в течение торгов они падали до 14,86 доллара.

Как отмечается, на момент закрытия торгов его ценные бумаги стоили меньше цены размещения на рынке ценных бумаг в 2013 году. Если исходить из доли Тинькова в компании, то он потерял еще больше. Называется сумма, превышающая два миллиарда рублей.

Напомним, что США предъявили не так давно серьезные претензии к российскому бизнесмену. Его обвиняют в том, что он подал ложные данные о налоговых поступлениях.

Еще больше ударила по компании Тинькова информация, что у бизнесмена острая форма лейкемии. Как отмечал предприниматель, он собирается бороться за свою жизнь, сообщает «Форбс».

Олег Тиньков – один из самых известных и богатых российских бизнесменов. Его состояние – одно из самых крупных в стране. Сейчас предпринимателю 52 года. Прославился Олег Тиньков после создания сети магазинов, заводов, производящих замороженные полуфабрикаты. Кроме того, он владелец популярной пивоваренной компании и сети ресторанов. Среди увлечений бизнесмена –шоссейный велоспорт. В этом виде он кандидат в мастера спорта. С 2013 по 2016 год он был владельцем целой велокоманды.