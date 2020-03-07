«Пили компот. В основном молчали»: Петров «повеселился» на дне рождения Бурунова

Актер Александр Петров в Instagram рассказал, как он «повеселился» на дне рождения своего друга Сергея Бурунова. Известному актеру 6 марта исполнилось 43 года.

«Отметили весело. Хорошо. Сергею Александровичу – 43. Пили компот. В основном молчали. Ели торт, разошлись. Видео в начале вечеринки, фото — в конце. Подарил подарок. На память. Чтобы было не грустно. Подарок мне показался забавным». Александр Петров

На опубликованной записи Александр Петров показал праздничный стол. Интересно, что в этот момент в помещении никого из гостей не было.

«Вот такой вот праздник души и тела. Из гостей один отмечаю день рождения Сергея Бурунова. Такие дела», — заявил Александр Петров.

Любопытно, что еще как минимум один гость был на дне рождения Бурунова, кроме самого Петрова. Актер опубликовал снимок, где рядом с ним находится известный юморист и муж актрисы Кристины Асмус Гарик Харламов.

Что касается подарка, то Петров подарил Бурунову футболку со своим изображением.