«Покоряем небо»: Прилучный после расставания с Муцениеце сел за штурвал самолета

Известный актер сейчас снимается в картине «Девятаев», которая выйдет на экраны в следующем году.

Павел Прилучный осуществил свою давнюю мечту и освоил управление самолетом. В Instagram актера появились новые фотографии со съемок картины «Девятаев».

«Покоряем небо», — кратко подписал снимки известный актер.

Напомним, что ради съемок в «Девятаеве» Павел Прилучный очень сильно похудел. Дело в том, что в сюжете биографической драмы режиссера Дмитрия Киселева история советского летчика-истребителя Михаила Девятаева. Он совершил побег из немецкого концлагеря. Добавим, что данная картина вошла в список 14 кинопроектов, которые получили финансовую поддержку Фонда кино. Зрители смогут увидеть ее в 2021 году.

Отметим, что недавно стало известно о расставании Павла Прилучного с супругой актрисой Агатой Муцениеце. По слухам, актер не раз поднимал руку на свою жену. Впрочем, ради совместных детей они сохранили добрые отношения. Кстати, на съемки «Девятаева» актер взял своего сына от брака с Муцениеце.