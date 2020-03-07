Превращение из железной леди в маму: Тутберидзе сильно переживала за дочь на чемпионате мира

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным в итоге стали пятыми на юниорском первенстве.

Тренер Этери Тутберидзе очень сильно переживала за свою дочь Диану Дэвис на юниорском чемпионате мира в столице Эстонии — Таллине. Как известно, девушка выступает уже несколько лет в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. В итоге они заняли очень высокое для себя пятое место. Это их лучший результат на сегодняшний день.

Рядом с дочкой Этери Тутберидзе превратилась, как отметили многие эксперты, из железной леди в обычную маму. Они живо переживала из-за всего, что происходило с ее дочерью на льду. Наставница надеется, что лучшие результаты у ее наследницы еще впереди.

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Кстати, ранее в Саранске на юниорском первенстве страны камера выхватывала, как Тутберидзе припудривала Глеба Смолкина перед выступлением. Молодой человек стал для нее сейчас словно сын.

Что касается юниорского чемпионата мира, то в день, когда выступали танцевальные дуэты не было соревнований у одиночников. Это позволило Тутберидзе внимательно следить на протяжении всего дня за прокатом дочери и ее партнера, сообщает «Спорт-Экспресс».