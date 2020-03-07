Вторая жена Емельяненко не нашла любимого мужчину после расставания с мужем

Один из первых наставников бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко тренер по боксу Андрей Былдин заявил, что вторая супруга звезды Марина так и не построила семью после расставания с легендой ММА.

Напомним, что первой женой Емельяненко стала девушка по имени Оксана. От нее у него родилась дочь Маша. Затем боец развелся. Второй супругой его стала как раз Марина. Она подарила ему двух дочерей. В 2013 году Емельяненко развелся с Мариной и вернулся к первой супруге. Она родила ему еще двух дочерей.

По словам Былдина, его супруга общается с Мариной. Сейчас порой тренер возит дочь бойца от второго брака на соревнования по гимнастике. При этом вспоминает, как когда-то возил на тренировки самого Федора.

Как добавил Былдин, после того, как Емельяненко ушел к первой жене, Марина так и не обрела счастья с другим мужчиной. Она живет одна. Девушка трудится дизайнером. Делает проекты квартир. Тренер добавил, что раньше и сам Федор неплохо рисовал. Некоторые рисунки сохранились у Былдина дома, сообщает «Спорт-Экспресс».