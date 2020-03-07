«Мужчины полигамны!»: тренер Федора Емельяненко объяснил, почему боец уходил из семьи

Обучавший много лет назад бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко боксу его тренер Андрей Былдин раскрыл малоизвестные факты о легендарной личности. Как известно, первой женой Емельяненко стала девушка по имени Оксана. От нее у него родилась дочь Маша. Затем боец развелся. Второй супругой его стала девушка по имени Марина. Она подарила ему двух дочерей. В 2013 году Емельяненко развелся с Мариной и вернулся к первой супруге. Она родила ему еще двух дочерей.

Как отметил Былдин, много лет назад Емельяненко уехал тренироваться к нему в Тулу, а жена Оксана осталась на его родине в Старом Осколе. Супругу боец любил и скучал. Старался по возможности ездить к ней. Однако потом в его жизни появилась Марина.

больше по теме Вторая жена Емельяненко не нашла любимого мужчину после расставания с мужем В 2013 году боец принял неожиданное решение вернуться к первой супруге Оксане.

«Я понимаю, парень молодой, достиг славы… Мужчины полигамны! Жена с ребенком в Старом Осколе, а у Емельяненко здесь… Случается свободное время. Все на чувствах. Ни Оксана не виновата в том, что случилось, ни Марина. Влюбляясь, мы совершаем такие поступки, которых от себя не ожидаем». Андрей Былдин

По словам Былдина, в какой-то момент Марина поставила вопрос ребром. Ей надо было определяться с будущим. К тому времени Емельяненко уже стал известным. В итоге он развелся с первой супругой, так как его чувство собственного достоинства было уязвлено, и остался с Мариной. Правда, их счастье длилось всего несколько лет. Затем он вернулся к Оксане, сообщает «Спорт-Экспресс».